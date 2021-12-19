«صحة الغربية» عن تطعيم شلل الأطفال: «اللي هيتولد أثناء الحملة هنطعمه»

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، إن حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال انطلقت اليوم على مستوى كافة محافظات الجمهورية ولمدة 4 أيام.

وأوضح أنهم يستهدفون في المحافظة تطعيم 775 ألف طفل، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، معلنًا توفير فرق ثابتة ومتحركة تقوم بعملية تطعيم الأطفال، وتبدأ عملية التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك خلال تصريحات خاصة له مع مراسل قناة «TeN».

هناك فرق تجوب المنازل لتطعيم الأطفال المستهدفة

وأضاف «حميدة»، أن هناك فرقًا تجوب المنازل لتطعيم الأطفال المستهدفة ويبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، مناشدًا المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم المستهدفين بالحملة، «الأطفال الذين يتم ولادتهم أثناء فترة الحملة سيتم تطعيمهم»، كما أن مديرية الصحة استعدت للحملة من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات إلى جانب توفير جميع المعدات «فريزرات، ثلاجات، كلامن وأكياس تبريد» للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم.

تدريب القوى البشرية المشاركة في الحملة

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية، أن الحملة تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد المرض في إطار مجهودات الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وتحت رعاية وزارة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وتم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة فيها، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم، وقد تم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الأطقم الطبية والمواطنين.