وكيل «صحة الغربية» يتفقد مبادرة علاج أمراض المزمنة بالسنطة

أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل، وعمل الفرق الطبية الثابتة لفحص المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والأمراض غير السارية.

انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما تابع وكيل الصحة بالغربية خلال جولته، خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بوحدة القرشية مركز السنطة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن

كما أشاد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بالأداء الجيد والجهد المبذول والتزام الطاقم بوحدة القرشية وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى: (www.egcovac.mohp.gov.eg)، وذلك لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».