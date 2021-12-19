وكيل صحة الغربية يوجه بالمرور المسائي على مستشفيات المحافظة

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات والمنشأة الصحية وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفيات والخدمات الطبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

صحة الغربية: حملات ميدانية لمتابعة سير العمل بالأقسام العلاجية

وتفقد الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة، وعبد الله الجبالي رئيس إدارة التفتيش المالي والإداري، مستشفى المنشاوي العام، وتابع العمل في أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا.

كما تمت متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، والتأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.

وتابعت اللجان المرورية، جميع الإجراءات الاحترازية، وانتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبي، كما تقدموا بالشكر للطاقم الطبي بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.

وكيل الصحة بالغربية: دورنا التأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى

وأكد الدكتور عبد الناصر وكيل الصحة بالغربية، على ضرورة المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى.

كما شدد وكيل وزارة الصحة، في توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة التأكد من توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية بكمية متوفرة، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تذليل أي عقبات في حينه خلال الفترة المقبلة.