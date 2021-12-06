وكيل «صحة الغربية» يتفقد الوحدات المتنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين بالمحلة الكبرى، وبرفقته الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين باللقاح بالجرعات الأولى والثانية.

وكيل الصحة بالغربية: يتفقد الوحدات المتنقلة لإعطاء فيروس كورونا

وتفقد «حميدة» اتباع خطوط السير المحددة، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم وفق جدول زمني منظم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

تفعيل مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة

وكشف وكيل الصحة بالغربية أنه من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كما أشاد بالأداء الجيد والجهد المبذول والتزام الطاقم بوحدة القرشية وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني: «www.egcovac.mohp.gov.eg»، وذلك لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.