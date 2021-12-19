  زلزال يضرب إقليم الحسيمة في المغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2.5 درجات بمقياس «ريختير»، اليوم، بإقليم الحسيمة.

وأوضح بيان لشبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بمنطقة أجدير، وقعت الساعة الثانية بعد الظهر و25 دقيقة و8 ثواني بتوقيت جرينيتش+1.

الزلزال وقع بمنطقة أجدير بقوة 2.5 درجة

وتابع البيان، أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.196 درجة شمالا، وخط الطول 3.924 درجة غربا.