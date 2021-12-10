المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية العام لمنع دخول كورونا

قرر المغرب، تمديد تعليق الرحلات الجوية، المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وآخرها متحور أوميكرون.

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي، قوله، إن قرر تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاح"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

المغرب يُمدد تعليق الرحلات الجوية حفاظا على مكاسبه في الحرب على كورونا

وأضافت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن قرار المغرب بتمديد تعليق الرحلات الجوية، يندرج في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كورونا، وحماية صحة المواطنين.

ولاحقا أفادت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة بأنه تقرر تعليق كل الرحلات من وإلى المغرب من 9 ديسمبر وحتى 31 ديسمبرعلى أقل تقدير، مضيفة أنه يستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستُخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.

إلغاء الرحلات الجوية اعتبارا من 9 ديسمبر بعد قرار المغرب بتمديد تعليق الرحلات

وإثر قرار المغرب تمديد تعليق الرحلات الجوية، أعلنت الخطوط الجوية المغربية أنه سيجري إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2021.

وجاء قرار المغرب بتمديد تعليق الرحلات الجوية، قبل 4 أيام من انتهاء المدة التي قررت السلطات تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين والبالغة أسبوعين، وهو القرار الذي سبق واتخذه المغرب إثر الانتشار السريع للمتحور الجديد أوميكرون، في أوروبا وإفريقيا.

وبلغت إصابات كورونا في المغرب، حتى أمس الخميس، 951 ألفا و92، منها 14 ألفا و794 وفاة، و934 ألفا و9 حالات تعاف، فيما بلغ عدد الملقحين 24 مليونا و456 ألفا و314.