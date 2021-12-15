المغرب يرصد أول إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»؛ لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالرغم من الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة المغرب، وعلى رأسها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

الحالة تخضع للرعاية الصحية

وذكرت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن هذه المواطنة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، وتم علاجها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن سلطات وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية المحلية والدولية، إلى جانب إحصاء مخالطي المصابة، وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب

وكانت السلطات المغربية، قررت تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الاثنين 29 نوفمبر الماضي.

وأرجع بيان حكومي، ذلك القرار إلى التفشي السريع لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» خاصة في أوروبا وأفريقيا، فضلا عن الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.

وقبل نهاية الأسبوعين، قرر المغرب أيضا، تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وآخرها أوميكرون.