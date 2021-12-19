جمال شعبان: 3 مليارات دقة حصيلة عمل القلب في 70 عاما

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، اليوم، إن القلب مسؤول عن تغذية 100 تريليون خلية بجسم الإنسان، مشيرا إلى أن كل خلية مع إشارة كهربائية من القلب تحصل على الغذاء، وإذا تخلف القلب عن إيصال التغذية تحدث الوفاة بعد ثوانٍ معدودة، وهو ما يُسمى بالسكتة القلبية المفاجئة.

السكتة القلبية أصبحت ظاهرة لدى الشباب

وأضاف «شعبان»، خلال حواره في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على «سي بي سي»، أن السكتة القلبية أصبحت ظاهرة لدى الشباب، مشيرا إلى أن كثرة الموت المفاجئ من علامات يوم القيامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن شبكة كهرباء القلب معقدة جدًا، وتدل على عظمة المولى عز وجل، موضحا: «كل دقة قلب عبارة عن إشارة كهربائية»، كما أن حجم بطارية القلب مثل حبة العدس وموجودة أعلى الأوذين الأيمن، وتحتوي على شحنات تكفي الإنسان مدى الحياة حتى لو عاش 100 سنة.

3 مليارات دقة.. حصيلة عمل القلب في 70 عاما

وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن الشخص الذي يعيش 70 عامًا، يكون قلبه قد عمل 3 مليارات دقة، كما أن بطارية القلب تشحن نفسها تلقائيًا، مستطردا: «ما شفناش حد لعب رياضة، ووضع نفسه على الشاحن عشان بطارية القلب خلصت»، موضحًا أنه كلما كان حجم الكائن كبير كلما كان عدد دقات قلبة أقل، ولذلك نجد دقات القلب لدى الأطفال أسرع، وكذلك العصفورة تصل ضربات قلبها إلى 300 دقة في الدقيقة، على عكس ضربات قلب الحوت من الممكن وصولها إلى 8 دقات بالدقيقة.