جمال شعبان يفجر مفاجاة بشأن وفاة شيرين دويك: تشخيص خاطئ لجلطة «التاجي»

فجر الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، عميد معهد القلب السابق، مفاجأة بخصوص وفاة الإعلامية شيرين دويك، لافتا إلى أن ذلك بسبب تشخيص خاطئ، وصفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه «السيناريو الخادع».

وقال «شعبان»: «السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي ألم في المعدة ثم تشخيص أنه قولون، ثم موت مفاجئ أثناء النوم، الدرس المستفاد لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى البطن، منطقة المعدة»، مختتما: «رحم الله الفقيدة».

وفاة الإعلامية شيرين الدويك

وشاركت الإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة شيرين دويك، وكتب عليها قائلة: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة»، واختتمت: «ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم، الدنيا فعلا صغيرة، وكل يوم بتصغر أكتر».

ونعت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك»، وفاة الإعلامية شيرين الدويك؛ إذ كتبت: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».

وتخرجت شيرين الدويك في كلية الآداب قسم إنجليزي، ثم التحقت بمحطة «شزء»، وعملت بها مذيعة لمدة 3 سنوات، ثم انتقلت إلى التلفزيون المصري، وتحديدا القناة الأولى منذ عامين، وكذلك «الفضائية المصرية».