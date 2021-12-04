جمال شعبان: سلامة قلبك مرتبطة بفرشاة أسنانك

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن سلامة القلب تبدأ من سلامة الأسنان، مشيرًا إلى دراسة أجنبية منشورة بأحد المواقع المتخصصة في هذا الصدد، مؤكدا أن استخدام فرشاة الأسنان بانتظام يحافظ على سلامة القلب.

وأضاف «شعبان»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «سلامة كهرباء قلبك تبدأ من الأسنان، وفرشاة أسنان بانتظام يساوي ضربات قلب بانتظام»، مشيرا إلى أن فرشاة الأسنان تعمل على الوقاية من الخفقان، مؤكدا أن المواظبة على استخدام فرشاة الأسنان يحمي من اختلال كهرباء القلب والذبذبة الأذينية.

وأوضح أن الميكانيزم أو الآلية التي نشرها بحث حديث في الچورنال الأوروبي للوقاية من أمراض القلب، هي أن بكتيريا الفم لها علاقة بحدوث التهابات قلبية تنتهي باختلال كهرباء القلب والذبذبة الأذينية AF.

مخاطر إهمال تنظيف الأسنان على صحة القلب

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن سوء نظافة الفم يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم ، ما يسبب التهابًا في الجسم، ويزيد الالتهاب من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب، وفشل القلب (ضعف قدرة القلب على ضخ الدم أو الاسترخاء والامتلاء بالدم)، وتناولت هذه الدراسة العلاقة بين نظافة الفم وحدوث هذين الشرطين.

وضمت الدراسة 161-286 مشاركًا في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عامًا وليس لديهم تاريخ من الرجفان الأذيني أو قصور القلب.

وخضع المشاركون لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و2004، وتم جمع المعلومات عن الطول والوزن والفحوصات المخبرية والأمراض ونمط الحياة وصحة الفم وسلوكيات نظافة الفم، خلال متابعة متوسطها 10.5 سنوات، أصيب 4911 (3.0%) من المشاركين بالرجفان الأذيني و7971 (4.9%) أصيبوا بفشل القلب.

ربطت الدراسة بين تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10%، وانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 12% خلال متابعة مدتها 10.5 سنوات.

وتابع البحث: «في حين أن الدراسة لم تبحث في الآليات، فإن أحد الاحتمالات هو أن تنظيف الأسنان المتكرر يقلل من البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة (البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة) ، وبالتالي منع الانتقال إلى مجرى الدم».