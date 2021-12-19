عضو بـ«الشيوخ»: الصحف الورقية لن تندثر بشرط إنتاج محتوى جيد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك مشكلة في الصحافة الورقية، ونتيجة التراجع فيها، حدث ازدهار الإعلام الإلكتروني، مثله مثل كل العالم، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في مصر فقط، لكن هناك صحف كبرى اضطرت للإغلاق وأجرت تطورات لمواكبة الأزمة، والفارق أن العالم حاول الوصول لطرق أخرى مختلفة، لإيقاف تراجع الصحف الورقية.

هناك صعود كامل ومستمر للصحافة الرقمية في العالم أجمع

وأضاف «حسين» خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن الهدف من الصحافة التواصل والتأثير في الناس، فالصحافة مستمرة لكن الوسائل تتغير، إذ أن الصحافة الورقية لن تندثر في مصر بشرط إنتاج محتوى جيد، كما أن هناك صعود كامل ومستمر للصحافة الرقمية في العالم أجمع، والصراع ليس بين الصحافة الرقمية والورقية.

كل الجرائد توزع أقل من 350 ألف نسخة حاليا

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الصراع بين الصحافة الرقمية والتقليدية، إذ أن التليفزيونات أصبحت تعاني، وهي صحافة ليست ورقية وإنما تقليدية، موضحًا أن عام 1974 في اليوم الذي خرج فيه الكاتب محمد حسنين هيكل من الأهرام، كان عدد النسخ المباعة من الصحافة الورقية، أكثر من 4.5 مليون نسخة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كل الجرائد حاليا، توزع أقل من 350 ألف نسخة، مؤكدًا أن أكبر صحيفة في مصر لا توزع أكثر من 50 ألف نسخة يوميًا.