وقف حركة المعديات النهرية والملاحة في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

، مكلفا رؤساء المدن المطلة على نهر النيل «دسوق وفوه ومطوبس»، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.

إيقاف حركة الملاحة في ميناء البرلس

كما قرر محافظ كفرالشيخ، استمرار إيقاف حركة الملاحة في ميناء البرلس، على البحر المتوسط، لليوم الثاني على التوالي ،غداً الاثنين، نظرا لاضطراب حالة الطقس، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس، والجزيرة الخضراء.

رياح شديدة واستمرار هطول الأمطار في كفر الشيخ

وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رياحًا شديدة واستمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على معظم الأنحاء، خاصة المدن الساحلية، على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم ودسوق وسيدي سالم، في حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ، والقرى المحيطة بها وعدد من المدن الأخرى، وانتشرت سيارات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع، واستمرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لكسح مياه الأمطار، ومتابعة آثار الطقس السيئ.

وتوقفتت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.