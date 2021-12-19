حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. عواصف وأمطار والحرارة تصل 2 تحت الصفر

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، حيث تهب رياح جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /ساعة، يصاحبها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/ساعة بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وأضافت الأرصاد أن حركة الرياح تبدأ من المنطقة الغربية مرورا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء، وتسود أجواء شتويه شديدة البرودة تشهدها معظم أنحاء البلاد، اليوم، ليسود طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء، شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

كما تشير توقعات الهيئة، إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح إلى 70كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، فضلا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحري، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد عند السلوم تكون رعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، تصل إلى مطروح والاسكندرية مع تقدم الوقت، ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

وحددت الهيئة، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، إذ يتوقع أن تسجل بعض المناطق درجات حرارة أقل من الصفر، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14.