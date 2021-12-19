«التنمية المحلية»: المحافظات رفعت درجة الاستعداد للقصوى تحسبا للأمطار غدا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى تعطيل الداسة غدًا في عدة محافظات، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشمل برودة شديدة وأمطار ورياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، بالتعاون مع المحافظات، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مع المحافظات التي سترتفع بها الأمواج مثل الإسكندرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

رفع درجة الاستعداد في كل مراكز ومدن محافظة الإسكندرية

وأضاف «قاسم»، أنه جرى رفع درجة الاستعداد في كل مراكز ومدن محافظة الإسكندرية، ولا يوجد تجمعات مياه، كما أن ارتفاع الأمواج 3 لـ 4 أمتار بعدد من المدن الساحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته، رفع درجة الاستعداد في القاهرة بسبب البرودة الشديدة، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات التي تتعرض لرياح وأتربة، محذرًا في الوقت ذاته، من عواقب الطقس السيئ، مشددا على أهمية توخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات، وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

وناشد متحدث وزارة التنمية المحلية، بمساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بتنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار.