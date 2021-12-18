التنمية المحلية: الجيزة أول المحافظات في ترشيد استهلاك مياه الشرب

أشاد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بفوز الوزارة، الخميس الماضي، بجائزة عالمية عن مشروع البوابة الجيومكانية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي إزري 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

«قاسم»: نسعي لنقل التجارب الناجحة من محافظة لأخرى

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المنافسة تم التخطيط لها في يناير 2021 وكان من الأهمية بمكان إلقاء الضوء على النقاط المضيئة والثروات المعرفية في مجال التنمية البشرية والمؤسساتية على أرض المحليات المصرية في جميع المحافظات، مع نقل التجارب الناجحة من محافظة لأخرى.

«قاسم»: خطة المسابقة اعتمدت على 3 محاور رئيسية

وأوضح أن خطة المسابقة اعتمدت على 3 محاور رئيسية، الأول هو التجارب التنموية الناجحة ويتم فيها اختيار أفضل تجربة تنموية وفقا لمجموعة من المعايير على أساسها آلية التنفيذ والعائد التنموي للتجربة ومدى استمراره وفرص العمل التي وفرتها التجربة وعدد المستفيدين منها، «المحافظات اللي فازت جاءت في المرتبة الأولى محافظة الوادي الجديد لأفضل تجربة تنموية وتلتها محافظة البحيرة ثم البحر الأحمر ثم شمال سيناء والشرقية».

وأكد، بالنسبة للمحور الثاني فيتعلق بدراسات دعم القرار، ويتم اختيار أفضل دراسة أسهمت في دعم القرار على مستوى المحافظة بالاعتماد على مجموعة من المعايير منها جودة البيانات والمؤشرات وتوافر البدائل بالنسبة للحلول، «في تلك المسابقة جاءت الجيزة في المرتبة الأولى بترشيد استهلاك مياه الشرب يليها دمياط والسويس والوادي الجديد وبني سويف».

وتابع: «بالنسبة للمسابقة الثالثة كأفضل نظام معلومات وقاعدة بيانات في إطار القاعدة المؤسسية ومدى الاستفادة من مخرجات البيانات وتأثيرها المباشر على المستفيدين فجاءت المنوفية في المرتبة الأولى وتلتها المنيا ثم شمال سيناء والبحر الأحمر».