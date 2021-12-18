محافظ البحر الأحمر يهنئ العاملين الفائزين بمسابقة التنمية المحلية

حصلت محافظة البحر الأحمر على مراكز متقدمة في المسابقة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث حققت إدارة مركز المعلومات بمحافظة البحر الأحمر المركز الثالث في محور التجارب التنموية، من خلال مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغردقة، كما فازت في مسابقة أفضل نظام لقواعد البيانات.

تسلم جائزة المركز الثالث محمد مغربي، مدير إدارة مركز المعلومات، عن محافظة البحر الأحمر، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، عقب إعلان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية.

محافظ البحر الأحمر يهنئ العاملين الفائزين بالمسابقة

ومن جانبه، قدم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التهنئة إلى جميع العاملين بإدارة مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، على فوزهم بالمراكز المتقدمة في مسابقة التنمية المحلية، قائلاً: «أُثمن وأُقدر مجهوداتكم، وأعرف أنكم الثروة الحقيقة للنهوض بالمحافظة».

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الاحتفالية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، تأتي لإلقاء الضوء على النقاط المضيئة والثروات المعرفية بمراكز معلومات المحافظات، وتوثيق التجارب الرائدة والمساهمة في تعميمها في جميع المحافظات، وتشجيع وتحفيز العاملين بها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق نقلة نوعية داخل مؤسسات الدولة وتطويرها، وتحفيز العنصر البشري.

محافظة البحر الأحمر تحقق مراكز متقدمة

وأضاف أن المحافظة حققت الفوز من قبل بأربعة مراكز متقدمة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي على مستوى الجمهورية، في دورتها الثانية عام 2020، حيث حصل المركز التكنولوجي بحي جنوب مدينة الغردقة على المركز الأول، والمركز التكنولوجي بحي شمال مدينة الغردقة على المركز الثالث في جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وحصل مركز خدمة المواطنين المطور بمكتب تموين القصير على المركز الثاني، بالإضافة إلى حصول مدينة الغردقة على المركز الثالث في جائزة المؤسسة المتميزة.