«التنمية المحلية»: تنفيذ 102 ألف وصلة صرف صحي منزلية بـ380 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقرى والمراكز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري، تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

شعراوي: تنفيذ 102 ألف وصلة صرف صحي منزلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ نحو 102 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي في 141 قرية بـ20 محافظة بتكلفة 380 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه في المرحلة الحالية للمشروع بـ120 ألف وصلة منزلية، مشيراً إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 500 ألف أسرة في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وسيناء إضافة إلى المناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تنفيذ هذه الوصلات يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط، وبما لا يزيد عن 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم متحصلاته كصندوق «دوار» في تنفيذ وصلات الصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز.

شعراوي: نستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية والتي بلغت أكثر من 64 ألف وصلة بنسبة 63% من إجمالي عدد الوصلات المنفذة، وكان النصيب الأكبر في نسبة تنفيذ الوصلات في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط، حيث تم تنفيذ أكثر 12 ألف وصلة منزلية في محافظة أسيوط بتكلفة 55 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة، ونفذت محافظة المنيا أكثر من 11 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 58 ألف أسرة، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 56 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة.

تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية في محافظة الجيزة بتكلفة 31 مليون جنيه

وقال اللواء محمود شعراوي، إن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحي في محافظات القاهرة الكبرى كانت في محافظتي القليوبية والجيزة، حيث تم تنفيذ 11.5 ألف وصلة منزلية في القليوبية بتكلفة 37 مليون جنيه، وتم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية في محافظة الجيزة بتكلفة 31 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 107 ألف أسرة في المحافظتين، موضحاً أنه تم تنفيذ 22.5 ألف وصلة منزلية في محافظات الوجه البحري بتكلفة 68 مليون جنيه، استفاد منها 108 آلاف أسرة.

تنفيذ 2300 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه

وأكد وزير التنمية المحلية على أن عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية في محافظات مدن القناة بلغ 11.4 ألف أسرة، حيث تم تنفيذ 2300 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، مؤكداً على استمرار جهود الوزارة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولأبنائهم.