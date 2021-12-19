«البنك الزراعي»: أسقطنا مديونيات تقدر بـ63 مليون جنيه عن أشخاص متوفيين

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن هناك توجيهات من محافظ البنك المركزي، بدراسة أحوال السوق، وظروف العملاء، وفي هذا الإطار، أطلقنا مبادرة لإسقاط الديون عن المتعثرين في سداد قروض تجزئة مصرفية، بإجمالي مديونيات 4 مليارات جنيه، وإعادة هؤلاء العملاء للتعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى، في إطار رفع المعاناة عن العملاء في ظل أزمة كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على شاشة «إكسترا نيوز».

ذوي المتوفيين كانوا مطالبين بسداد هذه الديون قبل إسقاطها

وأضاف «فاروق»، أن البنك الزراعي أسقط مديونيات تقدر بـ63 مليون جنيه عن الأشخاص المتوفيين، لافتَا إلى أن ذوي المتوفيين، كانوا مطالبين بسداد هذه الديون قبل إسقاطها، كما أن كل العملاء الذين عليهم مديونيات تقدر بـ25 ألف جنيه وأقل، وتوقفوا عن السداد لمدة 12 شهرا، جرى إسقاطها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن أي شخص متعثر ولديه مديونيات تتراوح بين 25 ألف جنيه لـ10 ملايين جنيه، سيجري إسقاط 50% من مديونيته، وأي عميل من هؤلاء، من حقه أن يدفع 50% من أصل الدين فقط مع حذف كل الفوائد.

45 ألف أسرة في الريف المصري تستفيد من مبادرة الزراعي لإسقاط الديون

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أن هناك 45 ألف أسرة في الريف المصري، تستفيد من مبادرة الزراعي لإسقاط الديون بمديونيات تقدر بـ4 مليارات جنيه، وإسقاط الديون من شأنه أن يؤدي إلى إعادتهم مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي.