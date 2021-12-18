البنك الزراعي عن مبادرته لإسقاط المديونيات: «إحنا دايما في ضهر الفلاح»

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن مبادرة البنك الزراعي الأخيرة لإسقاط وتسوية مديونيات المزارعين حتى 100 ألف جنيه، موضحا أنه تم رصد 4 مليارات جنيه لدفع الديون وإسقاطها، وهي المبادرة التي سيستفاد منها 45 ألف عميل، «إحنا دايما في ضهر الفلاح والمزارع البسيط».

فاروق: المبادرة تحمل 3 مبادرات في وقت واحد

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة تحمل 3 مبادرات في وقت واحد، أولهما إسقاط مديونيات بالكامل بواقع 843 عميل بإجمالي 63 مليون جنيه وهم العملاء الذين توفوا، والمبادرة الثانية تخص الأفراد الطبيعيين الذين حصلوا على القرض الشخصي وأعفينا المديونيات حتى 100 ألف جنيه لعدد 7200 عميل بإجمالي مديونيات 400 مليون جنيه.

فاروق: إعفاء كامل من المديونيات لحد 25 ألف جنيه

وأوضح أن العملاء المتعثرين والذين مر عليهم أكثر من 12 شهرا ولم يستطيعوا السداد حتى يوم 30 نوفمبر 2021، وباقي المبادرات تخاطب الأفراد والشركات متناهية الصغر وعددهم 12 ألفا بإجمالي مديونية 76 مليون جنيه وهم من ذوي القروض أقل من 25 ألف جنيه، «بيكون فيه إعفاء كامل من المديونيات لحد 25 ألف جنيه».

وأكد أنه وبالنسبة للشركات فمنذ بداية 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه فالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فيتم سداد 50% من القيمة وإسقاط جميع الفوائد المهمشة والتنازل عن كل القضايا المتداولة ويستطيع التعامل مع الجهاز المصرفي بعد دراسة الحالة، «بنحذف الفوائد المهمشة وبندي أصل المديوينة يوم التعثر».