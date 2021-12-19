مستقبل وطن يكثف انتشاره في الشارع ضمن مبادرة حياة كريمة

نظم حزب مستقبل وطن، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، فى عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، سواء افتتاح معرض للمرأة بعنوان "كلنا معكي" لبيع المشغولات اليدوية، بقرض ميسر من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورة موارد بشرية مجانية، ومعرض لتجهيز العرائس بأسعار مخفضة، والمشاركة في التوعية للحملة ضد شلل الأطفال، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل القري والمنازل لكبار السن، يأتي ذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

في محافظة القليوبية، قامت أمانة المرأة بحي غرب شبرا الخيمة، بافتتاح معرض للمرأة تحت عنوان "كلنا معكى"، في إطار مبادرة "انت عظيمة"، وضم المعرض أكثر من منتج وسلعة، وتم عرض مشغولات يدوية واكسسوارات، وذلك بقرض ميسر للمشروعات الصغيرة بقرض 5000 جنيه، كما تم عرض ملابس رجالي لأحد العارضي بمبلغ 20 ألف جنيه، وعرض ملابس حريمي وأطفال لاحد العرضين بمبلغ 25 ألف جنيه، كما تم عرض شغل هاند ميد جلد طبيعي مشروعات صغيرة بقيمة 5000 جنيه، وتم تدريب السيدات على المشغولات اليدوية داخل مقر الحزب وكل العروض تمت بقروض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة حملة "انت عظيمة" التي أطلقتها أمانة المرأة بالأمانة المركزية برئاسة النائبة رشا رمضان، لتحسين أوضاع المرأة.كما يواصل الحزب في محافظة القليوبية، جهوده في تنفيذ حملة "معاً نطمئن"، بالتعاون مع مديرية الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية ببنها، للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا وتوفير اللقاح بالقري وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وضمت ذلك أمانات الحزب في عزبة البرنس وعزبة السوق، ومنطقة الحرس الجمهوري، وعزبة الزراعة، ومنطقة الشدية، ومنشية النور، كنقاط تسجيل ثابتة ومتحركة لتلقي اللقاح.

وفي محافظة الفيوم، يواصل الحزب تنظيم القوافل تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة الكوادر الحزبية والشبابية، وذلك في إطار مساهمة الحزب في الحملة القومية لتلقي لقاح فيروس كورونا للتسهيل علي المواطنين لتلقي اللقاح بهدف الوصول لكل الأهالي في القري والمراكز داخل المحافظة.كما شاركت أمانة طامية بالحزب، في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة 4 أيام.كما تستعد أمانة الحزب لبدء تصفيات نهائي مسابقة أوائل الطلبة بمراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 14 مدرسة ابتدائية، و9 مدراس اعدادية.

وفي محافظة الجيزة، تواصل أمانة امبابة تنظيم دورة الموارد البشرية المجانية، بإشراف من أمانة التجارة والصناعة، وجاءت الدورة بعنوان الـ"H.R"، وتهدف الدورة رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.كما تواصل أمانات الحزب بمراكز أطفيح، والبدرشين، الحملة المتنقلة بمقر الحزب بقرية مزغونه لتلقي لقاحات فيروس كورونا تخفيفا علي اهالينا من كبار السن وجميع المواطنين من أهالي مركز البدرشين وخاصة قرية مزغونة وحثهم علي اخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس.وفي محافظة الدقهلية، أقامت أمانة الحزب بمركز طلخا، مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي مدراس طلخا فقد بدأت المسابقة الأول بقرية ميت الكرما الإعدادية بنات، بمشاركة 8 مدراس اعدادية، وفي قرية المنيل بمشاركة 7 مدارس اعدادية.كما انطلقت اليوم بأمانة الحزب بمركز اجا، مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي جميع المراحل التعليمية الإعدادية وذلك شهدت تصفيات قبل النهائي فوز مدرسة الكرامة الإعدادية 85 وبينما المركز الثاني مدرسة فيشابنا 75. وفي محافظة جنوب سيناء، أقيمت مسابقة اوائل الطلبة بإدارة طور سيناء التعليمية، وشهدت تنافس كبير بين الطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معرضا شامل لتجهيز العرائس بمدينة الغردقة بأسعار مخفضة، في مدينة الغردقة، وتصل تخفيضاته إلى 50٪ ويهدف لتقديم الخدمة لأهالينا والفتيات المقبلة على الزواج بمدينة الغردقة، وذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.

وفي محافظة الأقصر، واصلت أمانة الحزب، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تنفيذ المرحلة الأولى لمسابقة أوائل الطلاب والتي تقام على مستوى الإدارات التعليمية السبعة، والمسابقة تشهد تنافسا كبيرًا بين طلاب مدارس مدينة القرنة.

وفي محافظة الإسماعيلية، قامت أمانة مركز التل الكبير، بإجراء اجريت المنافسة بين اوائل الطلبة بمركز التل الكبير بقاعة الإدارة التعليمية ابتدائي وإعدادي على مستوى المدينة، كما شهدت في مدينة القصاصين الجديدة، نهاية تصفيات القرى للمرحلة الأولى من فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، مدرسة الكوع الإعدادية والابتدائية.

وفي محافظة اسوان، واصلت امانة مركز دراو، استكمال ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واستضافت مدرسة الجعافرة الابتدائية، متسابقين من 7 مدراس ابتدائية، وشهدت تفوقاً واضحاً لكافة المدراس المشاركة وحصلت مدرسة نجع الحجر الابتدائية على المركز الأول.كما تواصل أمانة ادفو، في تنظيم مسابقة أوائل الطلبة، حيث أقيمت اليوم للمرحلة الثانوية العامة بين ثلاث مدراس للتنافس علي المركز الأول وعلي مستوي الإدارة والصعود علي مستوي المديرية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.