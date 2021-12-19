«مستقبل وطن» يعلن نتائج المرحلة الأولى لمسابقة أوائل الطلبة بالأقصر

نفذت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المرحلة الأولى لمسابقة أوائل الطلبة، والتي يتم إقامتها من قبل أمانة الحزب مع التربية والتعليم على مستوى الإدارات التعليمية السبع في جميع مراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية النائب الدكتور محمد العامري أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر.

منافسة قوية بين المدارس

من جانبه، أوضح علاء الغزالي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار بهيئة مكتب حزب مستقبل بمحافظة الأقصر، في بيان رسمي أصدره حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن المسابقة شهدت تنافسا كبيراً بين طلاب مدارس مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، معربا عن أمنيته بالتوفيق لكل المتسابقين.

ولفت «الغزالي» إلى أن نتائج المسابقة في الجولة الأولى حتى الأسبوع الماضي أسفرت عن فوز مدرسة الضبعيه الابتدائية، ومدرسة الشهيد حسن جلال البعيرات، ومدرسة القرنة الابتدائية، ومدرسة الغربي قمولا الابتدائية، ومدرسة الشيخ عامر الابتدائية، ومدرسة الزمامي الابتدائية، ومدرسة القبلي قمولا الابتدائية، ومدرسة الأقالتة الابتدائية، مشيرا إلى الإعداد في هذه الفترة مرحلة التصفية للمسابقة.

المراحل الأولى للمسابقة

وتابع أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار بهيئة مكتب حزب مستقبل بمحافظة الأقصر، أما بخصوص المراحل الأولى لمسابقة المدارس الإعدادية بالتربية والتعليم فقد فازت مدرسة الرياينة الإعدادية، ومدرسة الضبعية بنات الإعدادية، ومدرسة القرنة الإعدادية المشتركة، ومدرسة الكوم الإعدادية المشتركة لمدرسة الأقالتة الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ عامر الإعدادية، ومدرسة القبلي قامولا الإعدادية المشتركة.