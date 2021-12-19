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محمود مسلم

مصر تواصل جهودها لإعادة إعمار وتنمية «ليبيا واليمن»

كتب:

 ماهر هنداوى ومحمد مجدى
10:55 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
«التراس» ووزير الكهرباء اليمنى خلال تفقدهما محطة الطاقة الشمسية

«التراس» ووزير الكهرباء اليمنى خلال تفقدهما محطة الطاقة الشمسية

تواصل مصر جهودها فى إعادة إعمار بعض الدول العربية، ويأتى فى مقدمة القائمة خلال الوقت الراهن دولتا «ليبيا» و«اليمن»، حيث استقبلت الحكومة، اليوم، وفدين من البلدين للمشاركة فى عمليات إعادة الإعمار.

«الرضا» ينسق لإعادة العمالة

وترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة،اليوم، اجتماع «اللجنة الفنية المصرية - الليبية» بالقاهرة، للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، بحضور وزير العمل والتأهيل الليبى، على العابد الرضا، فى إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكترونى بين الدولتين لتسهيل نقل العمالة.

وأكد «سعفان» أن «هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من جميع الإجراءات لتسهيل عودة العمالة وفق الاتفاقيات الموقعة»، داعياً إلى سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لتسلُّم طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبى على الرابط المشترك الذى تم إنشاؤه.

فى السياق ذاته، بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، مع الدكتور أنور محمد كلشات، وزير الكهرباء اليمنى، تحقيق الاستفادة من خبرات المؤسسات المصرية، وفى مقدمتها الهيئة، الظهير الصناعى للدولة، للمشاركة فى خطط إعادة إعمار وتنمية اليمن وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.

وأكد «التراس»، فى تصريحات اليوم، وجود تكليفات رئاسية لتعزيز التعاون والتكامل مع اليمن، موضحاً أن «الهيئة» تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا، والمشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، فضلاً عن إتاحة التدريب وتأهيل الكوادر الفنية بمصانع ومراكز التدريب بـ«الهيئة».

«كلشات» يبحث مع «العربية للتصنيع» تشغيل المصانع

وأكد «كلشات»، خلال تفقده محطة الطاقة الشمسية التابعة للهيئة، أن بلاده تتطلع لمشاركة الهيئة بمشروعات التنمية والإعمار باليمن حالياً.

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