 كورونا في الدول العربية: ليبيا الأعلى إصابات.. وصفر وفيات بالبحرين والإمارات

سجلت ليبيا، اليوم الأحد، أكثر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية، فيما لم تسجل البحرين والإمارات أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 726 إصابة جديدة بإجمالي 381 ألفا و749 حالة، و9 وفيات جديدة بإجمالي 5 آلاف و598 حالة، و920 حالة شفاء جديدة بإجمالي 369 ألفا و774 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة جديدة، كما تعافت 44 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و538 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة.

726 إصابة جديدة فى ليبيا

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 285 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 744 ألفا و137 حالة، فيما تماثل 131 حالة جديدة للشفاء بإجمالي 738 ألفا و636 حالة، واستقر إجمالي الوفيات عند 2151 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 272 إصابة جديدة و12 وفاة، و392 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و90 ألفا و480 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و63 حالة، والشفاء إلى مليونين و59 ألفا و866 حالة بنسبة 98.5%.

104 إصابة جديدة فى السعودية

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 104 إصابات جديدة بإجمالي 550 ألفا و842 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 8 آلاف و862 حالة، وتماثل 98 حالة للشفاء بإجمالي 540 ألفا و79 حالة.