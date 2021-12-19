زينة تتعرض لدور برد شديد.. وتطالب جمهورها بالدعاء لها

شاركت الفنانة زينة جمهورها، اليوم، بفيديو لها من داخل منزلها، وهي يبدو عليها الإرهاق والتعب الشديد، كما كشفت عن إصابتها ببرد شديد هي ووالدتها وأولادها، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

زينة: عمري ما جالي برد كده

ونشرت الفنانة زينة فيديو لها عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، قالت فيه: «عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي، أول مرة ومن أنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، ومش قادرة أفتح عنيا».

ووجهت رسالة إلى جمهورها تدعوهم إلى توخي الحذر، قائلة: «خلو بالكم عشان الموضوع مبقاش هزار»، كما علقت على الفيديو: «يارب اشفينا أنا وولادي وأمي واشفي كل مريض».

زينة تشارك في مسلسل جديد من بطولتها

وكانت الفنانة زينة، تستعد لتقديم مسلسل من بطولتها تحت عنوان «420 دقيقة» ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي، هو من إخراج هاني خليفة، ويعد البطولة المطلقة الأولى لزينة في عالم المنصات الإلكترونية.

آخر أعمال زينة

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب»، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني الماضي 2021، بطولة أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»

وتنتظر زينة عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، الذي توقف أكثر من مرة بسبب كورونا، فضلا عن وجود مشاكل إنتاجية، ويشارك في بطولته ليلى علوى، إيناس كامل، أحمد حاتم، عبد الرحيم حسن، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين.