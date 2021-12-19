علاء نبيل: «التزوير والواسطة والمجاملة خلصوا على كرة القدم في مصر»

قال الكابتن علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن الإعلام بالغ في أداء اللاعب حسين فيصل في مباراة منتخب مصر أمام السودان في بطولة كأس العرب، التي استضافتها دولة قطر، وانتهت السبت الماضي، لافتا إلى أن مستوى اللاعب أكد ضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين.

رغبة من أولياء الأمور في أن يصبحوا لاعبين كرة قدم

وأضاف «نبيل»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هناك رغبة كبيرة من أولياء الأمور، في تحفيز أولادهم ليصبحوا لاعبين كرة قدم، مبينا أنه أجرى اختبارات لنحو 19 ألف طفل للتقدم للعب الكرة، وهذا تسبب في زيادة المعروض، وفتح باب الواسطة والمحسوبية.

الاهتمام بالناشئين في مشروع زد

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق، أن لديه مشروع في نادي زد الرياضي، يعمل على الاهتمام بالمتقدمين للعب الكرة، موضحا أن قطاعات الناشين تتضمن تدخل واسطات كبيرة، وتقديم مجاملات من أجل رفض أو قبول بعض الناشئين، لافتا إلى أنه توجد نسبة مجاملات، لكن يجب أن تكون قليلة، متابعا: «التزوير مخلص على كرة القدم في مصر، بعض المدربين بيجيبوا لاعبين أكبر من السن، ويزورا سنهم، عشان يلعبوا، إحنا عندنا مواهب كبيرة، بس السياسات مخلصة على الناشئين في مصر».

ضرورة مراعاة اللاعب اجتماعيا

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، إلى أنه يجب أن تهتم الأندية بقطاعات الناشئين، وليس مجرد قطاع موجود دون الاهتمام به، مع ضرورة مراعاة اللاعب اجتماعيا، مؤكدا ضرورة محاسبة المسئولين عن قطاع الناشين، حتى يخرج أفضل اللاعبين، من أجل توفير إنفاق صفقات بالملايين.