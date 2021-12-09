تفاصيل سقوط عاطل احتال على الأمهات بحجة إلحاق أبنائهن بفرق كرة القدم

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل القبض على محتال بالغربية، يدعى «سيد. ف»، 33 سنة، حاصل على دبلوم، عاطل عن العمل، بتهمة النصب على أمهات الأطفال، بحجة إلحاق أبنائهن باللعب في الأندية الكبرى مقابل مبالغ مالية.

30 ألف جنيه

وحسب التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، فقد أشاع المتهم بين أوساط معارفه علاقته الوطيدة بمسؤولي كبار الأندية، ولديه علاقاتت وثيقة بهم، وتمكن من خداع عدد من السيدات بحجة أنه سيتمكن من إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بتلك الأندية، مقابل 30 ألف جنيه، لكنه لم يفعل ذلك واستولى على المبالغ المالية وفر هاربا.

بلاغ من ضحية

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بشأن تضررها من أحد الأشخاص لنصبه واحتياله عليها، والاستيلاء على أموالها، بزعم إلحاق نجليها بفريق كرة القدم بأحد الأندية الرياضية، مستغلا نفوذه وعلاقاته بمسؤولي النادي «على غير الحقيقة»، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من السيدة.

حاصل على دبلوم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، جرى التأكد من صحة الواقعة، وتبين ممارسة حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بالأندية الرياضية، والاستيلاء على أموالهم، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، استهدف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.