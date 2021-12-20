جروسي: المفاعلات النووية من الأكثر أمانا عالميا.. حادثتين خلال 70 سنة

قلل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، من شأن المخاوف المتعلقة بمحطات الطاقة النووية، مؤكدًا أنه منذ 70 سنة من إنشاء المفاعلات النووية، لم تقع سوى حادثتين فقط، وبالتالي فإن المفاعلات النووية، واحدة من أكثر مصادر الطاقة أمانا في العالم.

لا داع للقلق

وأضاف جروسي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة ON: «من الضروري أن يفهم الناس وتقدم لهم المعلومات التي تجيب عن مخاوفهم، لابد أن يعرف الناس دائما الطريقة التي يتم بها التحكم في المكان أو إذا كان هناك خطر على البيئة أو على الطبيعة المحيطة».

440 مفاعلا نوويا بعضها قريب من المدن

وتابع أنه يوجد حول العالم 440 مفاعلا نوويا بعضها قريب من المدن، وبعضها بعيد، وأخرى تقع على السواحل وفي مواقع وأماكن مختلفة في 32 دولة: «حتى في بلدي الأرجنتين التي أنحدر منها، يتم بنائها، وهناك الكثير من المعلومات متوفرة للجميع، والوكالة من مسؤولياتها المهمة، أن تراقب أمان المفاعلات النووية في العالم، يدا بيد، مع المشغل المحلي، وهي في الحالة المصرية هيئة الطاقة الذرية».

وأوضح، أن تلك المفاعلات، يجري بنائها وفقا لأكواد ومعايير عالمية فنيا وأمنيا: «هناك معايير ذات أكواد للأمان، وكل نشاط يقيم بدرجات، مثلا في التلوث هناك درجات ومعدلات يجب احترامها كي لا يكون هناك ما يؤثر على الجو».

العوائد الاقتصادية

وحول العوائد الاقتصادية للمفاعلات النووية الخاصة بتوليد الطاقة شدد جروسي على أنها تجر معها في العوائد عدة قطاعات أخرى: «الطبيعي عند بناء هذه المفاعلات، أن تأتي بأنشطة اقتصادية ضخمة، فهي تفتح فرص للعمل، سواء عمالة فنية ومعها العديد من الأنشطة المحيطة، على سبيل المثال، عندما يبدأ الإنشاء سيكون هناك الآلاف من الناس يعملون هناك وبالتالي يحدث نشاط».