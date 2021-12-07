روساتوم: تقليص مدة إنشاء المفاعلات النووية باستخدام تكنولوجيا البلوكات

قال «ديمتري بوبوفتشينكو»، رئيس تكنولوجيا البناء في الشركة الروسية المشاركة في أعمال تشييد مفاعل الضبعة، «روساتوم»، إن الشركة تعمل على تقليص مدة إنشاء المفاعلات النووية باستخدام تكنولوجيا البلوكات الضخمة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا من التكنولجيات الحديثة والمعاصرة وهي عبارة عن إنشاء البلوكات فى العنابر ونقلها للموقع لتركيبها.

استخدام تكنولوجيا البلوكات في المحطات النووية

وأشار خلال المنتدي المصري الروسي للطاقه النووية 2021 أن غلاف الحماية للمفاعل يعد ذات أهمية كبرى: «استخدمنا هذه التكنولوجيا في بعض المحطات كمحطة بيلاروسيا، وتصل كتلة البلوك إلى أكثر من 93 طن، ويمكن صناعة الخرسانة الخاصة بالبلوكات على أعلى مستوى حيث يتم استخدام أربع ماكينات لخلط الخرسانة وصبها في غلاف الحماية وتكون صلابتها عالية».

وحاضر في الجلسة الثانية بالمنتدى عن أهم السياسات في التعاقدات بمشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، «كونستانتين زافيزينوف»، رئيس وحدة تنفيذ المفاعلات والإنشاءات الأجنبية في شركة «اتوم استروي اكسبورت»، وحاضر أحمد عويس، رئيس قسم البحوث بهيئة المحطات النووية، في موضوع عملية التمصير لأنشطة شركة «جي سي ال».

كما حاضر بالجلسة الثالثة الدكتور سامي شعبان، رئيس الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وسيرجي جوشين، مدير الجودة، واليكسي ليونوف، مدير التحكم الفني، وفلاديمير كرسانوف، نائب مدير مشروع بناء محطة الضبعة، وديمتري كوساريف، رئيس إدارة المشاريع الخارجية.

وسيلقي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، بكلمة في الجلسة العامة عن تنفيذ مشروع الضبعه للطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغيير المناخ.

مستجدات أعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة

ومن المقرر أن يناقش المنتدى آخر مستجدات أعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة ومعايير الأمان النووي بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في بناء مشروع الضبعة.

ويناقش المنتدى أيضا تمصير المعدات والأدوات المستخدمة في المشروع والاحتياجات والمواد المستخدمة في المشروع من خطوط و مواسير.