عادل الفار بعد تحسن حالته الصحية: «سكينة الفلوس سرقتني وفوقت متأخر»

تصدر الفنان عادل الفار تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضة لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وعانى من غيبوبة كبدية دخول بسببها العناية المركزة، ولكن تحسنت حالته الصحية منذ أيام وخرج من المستشفى.

عادل الفار: كنت بتمنى أفوق وأنا بصحتي

وفي أول ظهور له عبر شاشة تليفزيون الوطن، من خلال بث مباشر، تحدث الفنان عادل الفار عن تأثره الشديد بفترة مرضه الأخيرة، قائلًا: «أنا السكينة سرقتني، والفلوس بس فوقت في الآخر بعد ما تعبت وكنت أتمنى أفوق وأنا بصحتي، لكن أنا الحمد لله دلوقتي بصلي وبطلت شقاوة، وبتمنى ربنا يسامحني على أخطائي، والموت علينا حق ودي النهاية ما فيهاش كلام»، مشيرا أنه أقلع عن التدخين من أجل صحته، ويستعد لعمل اسكتشات كوميدية.

عادل الفار: بستمد شغلي من حي السيدة زينب

وعن استمراره في الإقامة بحي السيدة زينب بعد عمله في المجال الفني وشهرته، أوضح عادل الفار: «أنا طول عمري في حي السيدة زينب واتربيت فيه، ولما دخلت مجال الفن وبدأت أتشهر قالولي أنت بقيت نجم والناس عارفاك اسكن في مصر الجديدة أو الزمالك، أو أي منطة راقية، قولتلهم مسيبش حي السيدة زينب أبدا أنا بحب الحي، ومتربي هنا وبستمد شغلي من الناس».

عادل الفار: ياسر جلال رشحني في الفتوة والرغبة

وأضاف أنه شارك في إحياء أفراح العديد من نجوم الفن دون تقاضي أي أجر، قائلًا: «معظم الفنانبن كانوا بيحبوني أحيي أفراحهم ومكنتش باخد منهم فلوس، وكان أبرزهم الفنان ياسر جلال كانت بتجمعني به علاقة قوية، وهو اللي رشحني في مسلسل الفتوة، وفيلم الرغبة».