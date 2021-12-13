نقل الفنان عادل الفار للعناية المركزة بسبب غيبوبة كبدية.. ونجله: حالته حرجة

نقل الفنان الكوميدي عادل الفار إلى العناية المركزة، قبل ثلاثة أيام، بعد تعرضه لوعكة شديدة في الكبد، دخل على أثرها المستشفى.

وأوضح شادي الفار، نجل عادل الفار، لـ«الوطن» أن والده دخل في غيبوبة كبدية منذ 3 ايام نقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة.

وأشار إلى أن حالة والده حرجة، ويغيب عن الوعي لساعات طويلة ثم يعود للحظات.

عادل الفار فى غيبوبة كبدية منذ 3 ايام

وكان الفنان عادل الفار هاجم فى تصريحات سابقة نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر بسبب تجاهلهم حالته الصحية، بخلاف الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية التي اهتمت بحالته برغم كونه ليس عضوا بها، وهو ما أوضحه في ندوة بـ«الوطن»، منذ عدة أشهر بعد تعافيه من الوعكة الأولى.

عادل الفار يهاجم هاني شاكر: ولا عبرني

وقال «الفار»: «هاني شاكر ولا عبرني»، ووجّه حديثه لنقيب المهن الموسيقية: «أنا في نقابتك عضو عامل وتعبت واحتجت علاج كتير وغالي وموقفتش جنبي، أستاذ هاني لازم تهتم بأي حد في النقابة عشان أنت النقيب».