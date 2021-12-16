عادل الفار في أول تعليق له بعد الإفاقة من الغيبوبة: «بقيت فار حقيقي»

شهدت الحالة الصحية للفنان عادل الفار، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الخميس، تحسنًا ملحوظًا، إذ استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها قبل يومين، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة.

عادل الفار يشكر زملاءه لدعمه في أزمته الصحية

وقال الفنان عادل الفار، في أول تعليق له عقب الاستفاقة من الغيبوبة، لـ«الوطن»، إنّ حالته شهدت تحسنًا إلى حدّ ما، ولازال محجوزًا داخل المستشفى، وحرص على توجيه الشكر إلى كل مُحبيه وأصدقاءه الذين ساندوه خلال الأيام القليلة الماضية.

الفار: «ربنا يستر الساعات الجاية وتعدي على خير»

وأوضح عادل الفار، أنه لازال تحت الملاحظة الطبية، إذ يشكو من متاعب في الكبد، قائلًا: «لسه مش عارف هخرج إمتى، بس ممكن يومين تلاتة كده، وربنا يستر الساعات الجاية وتعدي على خير»، مازحًا بقوله: «أنا فوقت من الغيبوبة.. شكلي بقيت فار حقيقي».

الفار: «الدكاترة اكتشفوا حاجات موجودة في الكبد»

وكشف عن تفاصيل دخول أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، موضحًا أنه شعر بآلامٍ شديدة في الجانب الأيمن، ونُقل للمستشفى على الفور، قائلًا: «الدكاترة اكتشفوا حاجات موجودة في الكبد، ودخلت بعدها في غيبوبة».

عادل الفار يكشف موقف نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية تجاهه

وكان الفنان عادل الفار هاجم فى تصريحات سابقة نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر بسبب تجاهل حالته الصحية، بخلاف الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية التي اهتمت بحالته برغم كونه ليس عضوا بها، وهو ما أوضحه في ندوة بـ«الوطن»، منذ عدة أشهر بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأولى التي ألمت به.