وكالة الطاقة الذرية: مصر دولة محبة للسلام.. وقررت عدم امتلاك سلاح نووي

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، إن الوكالة تتابع ملف إنشاء المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل في العالم والمنطقة: «نتابع هذه العملية ومع إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية إذا تم إنشاؤها سوف تستلزم مفتشين وهؤلاء هم نحن ونحن نفعل ذلك بالفعل، مصر دولة محبة للسلام وقررت عدم امتلاك أي سلاح نووي».

بعض الدول لم توقع على اتفاقي حظر انتشار الأسلحة النووية

وأضاف جروسي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة ON، أن ذلك يتم في إطار إتفاقيات ثنائية مع الدول: «لكن ليس في سياق هذه المنطقة ونقوم بهذا بالفعل بموجب اتفاقيات ثنائية كما نفعل مع مصر مثلا ونقوم به مع معظم الدول، حيث إن هناك بعض الدول لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية وهذه إتفاقية أخرى».

وتابع أن هذه عملية سياسية وأمر سياسي، وهي قضية تتعلق بالقرارات الوطنية أن تفعل ذلك أو لاتفعل، لكن من منظور الوكالة فإنها تحب أن تقوم كل دولة على وجه الأرض أن توقع على هذه الاتفاقية.

190 دولة تخضع للتفتتيش

وحول المعايير الحاكمة في هذه القضايا، أوضح أنه يعتقد أنه فيما يتعلق بالمعايير فكل دولة تأخذ قراراها ومصر أخذت القرار الصحيح بأن لايكون لديها أية أسلحة نووية وأن تكون دولة محبة للسلام وأن تخضع نفسها للتفتيش مثلها في ذلك مثل أكثر من 190 دولة في العالم وهي أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية.