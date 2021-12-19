عاجل.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد: «خبطتهم غصب عني.. وفقدت الوعي بعدها»

أدلى المتهم «كريم الهواري» 30 عامًا، بأقواله أمام جهات التحقيق، والتي حصلت عليها «الوطن»، في قضية اتهامه بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بالشيخ زايد، بشارع النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد»، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

وجاءت أقوال المتهم أمام النيابة العامة على النحو التالي:

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة «كوكاين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان بقصد التعاطي؟

ج. محصلش

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم والأطفال المتوفيين إلى رحمة موالهم: «سعيد حسن حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي، ويوسف محمد العباس»، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قدت المركبة بطريقة ينجم عنها المخاطرة بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة المخدر «كوكايين» محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية، ما أدى للاصطدام بالمركبة التي كان يستقلها المجني عليهم، فوقع الحادث وتوفي أكثر من ثلاثة أشخاص وهم المجني عليهم سالفي الذكر، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر والأطراف التي أدت غلى نزيف بالمخ، وقد فررت هاربًا بمعاونة آخر فور وقوع الحادث، دون مساعدة من وقعت عليهم جريمتك أو طلبك للمساعدة بإنقاذ أرواحهم، رغم تمكنك من ذلك حال وقوع الجريمة، كونك بالغاً على أطفال؟

ج: أيوه فعلًا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وأنا مكنتش شارب مخدرات أوكحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك اصطدمت بالمركبة المملوكة بالمجني عليه حسن حسن شلبي، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالك؟

ج: محصلش

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك تحت تأثير مسكر مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين؟

ج: محصلش

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك متجاوزَا السرعة المقررة داخل المدن؟

ج: محصلش

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش

س: وما الذي حدث إذا وماهي ظروف حدوث الواقعة؟

ج: «اللي حصل إن يوم الخميس 9 /12/ 2021، كنت خارج مع أصحابي في منطقة على طريق الإسكندرية الصحراوي، اسمها والد أوف كايرو، وخلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق، وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 10/12/2021، وروحت من طريق الإسكندرية الصحراوي، وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بعد حوالي 800 متر تقريبًا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها وأغمي عليا ومحستش بنفسي غير وأنا في المستشفي ودا كل اللي حصل».

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام دا حصل يوم 10/12/2021 حوالي الساعة الواحدة صباحًا بشارع النزهة الشيخ زايد

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت مروح بيتي.

س: من كان برفقتك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما هي حالة الرؤية وقت حدوث الواقعة؟

ج: هو الرؤية كانت واضحة.

س: ما هي حالة الطريق آنذاك؟

ج: الطريق كان فيه عربيات قليلة.

س: ماهي حالة الإضاءة بمكان وقوع الحادث؟

ج: الإضاءة كانت كويسة بسبب أعمدة الإنارة.

س: ما السرعة التي كنت تسير عليها؟

ج: أنا مش فاكر.

س: ملك من السيارة قيادتك؟

ج: هي بتاعتي.