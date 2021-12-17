بكاء وعويل على قبر يوسف ضحية حادث الشيخ زايد: لن ننساك وحقك هيرجع «فيديو»

زارت أسرة الشاب «يوسف محمد العباسي»، أحد ضحايا الشيخ زايد، مقبرته صباح اليوم الجمعة، بعد أسبوع من الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 شباب في مقتبل عمرهم، والمتهم فيه المدعو «كريم الهواري» نجل رجل أعمال شهير، وصدر أمر من النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، على أن تكون أولى جلسات محاكمته في بداية شهر يناير القادم.

كل أسبوع هاجي أزورك.. واطمن حقك هيرجع

والدة الشاب دخلت في نوبة بكاء شديد فور وصولها إلى مقابر منطقة السيدة عائشة، وأخذت تصرخ والدموع تغرق وجهها قائلة: «عمري ماهانساك يا يوسف كل حاجة خاصة بيك قافلة عليها عشان ماحدش يقرب منها، نام وارتاح كل أسبوع هاجي أزورك، واطمن، حقك هيرجع أنا واثقة في نزاهة القضاء المصري».

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا لرصد مشاهد الحزن والألم في أول زيارة لأسرة ضحية حادث الشيخ زايد.

والد الضحية: نحتسبه عند الله شهيدًا لأنه كان ابن موت

يقول «محمد العباسي» والد الضحية خلال أول زيارة لمقبرة نجله: «كل أصحابه حضروا برفقتنا والجميع في حالة انهيار وبكاء، لم يفارق يوسف كل لحظة كانوا يعيشونها، يوسف كان محبوب وسط الأهالي بالمنطقة وأصدقائه والجيران، وأنا احتسبته عند الله شهيدًا لأنه كان ابن موت، المقابر بالسيدة عائشة تعد جزءا من مقابر العائلة، وكانت أقرب مكان لنا وقت تشييع الجثمان والدفن».

محاولات للتفاوض.. وأسرة الضحية تثق في القضاء

وأضاف: «والدته كل دقيقة توصيني بأنها لو توفيت تُدفن بجواره، وليست بمقابر أسرتها، الصدمة جامدة على فراق ابنها، واليوم تلقت خبر صادم بوفاة خالتها كانت بالنسبة لها أكتر من والدتها، أنا لو وضعوا كنوز الدنيا كلها أسفل أقدامي مش هيعوضني عن ابني، لأن والد المتهم بيحاول مرارًا وتكرارًا التفاوض والصلح، وأنا عندي ثقة في القضاء المصري».