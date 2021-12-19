ننشر أمر إحالة المتهم كريم الهواري للجنايات في حادث الشيخ زايد

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات في قضية اتهام «كريم الهواري» الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بالشيخ زايد، بشارع النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد».

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يقود السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، والتي حملت الرقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثاني الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

قتل خطأ وإحراز مواد مخدرة

وذكر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أنه في يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، «يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي» حال كونهم من الثاني للرابع أطفال بأن كأن ذلك ناشئًا عن إهمال ورعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة فقاد المركبة برقم «م ل» - 7573، بسرعة جنونية هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق وأخرى مسكرة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم لم يراع المسافة بينه وبين السيارة «ي ه - 5719» استقلال المجني عليهم المذكورين فصدمها من الخلف مطيحًا بها مما أحدث بالمجني عليهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة التي أودت بحياتهم.

المتهم قاد المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى

وتبين من أمر الأحالة أن المتهم قاد المركبة الخاص به، تحت تأثير المواد المخدرة «الكوكايين»، ومسكر مادة كحولية وترتب علي ذلك وفاة المجني عليهم المذكورين، وقاد المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد المركبة بحالة ينجم عنها تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف المركبة المملوكة للمجني عليه حسن حسن عباس، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله، ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة والجناية بالمخالفة المنصوص عليها في مواد القانون.