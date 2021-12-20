أمطار غزيرة تغرق شوارع كفرالشيخ ورفع الطوارئ عقب تعطيل الدراسة.. فيديو

شهدت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، أول ساعات اليوم الاثنين، سقوط أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة، بعدما شهدت المحافظة أمس، رياحا شديدة وبرقا ورعدا، أعقبتها الأمطار على بعض المدن، خاصة الشمالية، ومنها مراكز الحامول، بلطيم، البرلس ومطربس، ما جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى في كل القطاعات، وإعلان محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، استمرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي.

مياه الأمطار تغرق شوارع كفر الشيخ

وأغرقت مياه الأمطار شوارع القرى المختلفة، وتكونت برك من مياه الأمطار، كما انقطعت الكهرباء في بعض المناطق متأثرة بشدة الأمطار، فيما شدد فيه محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط مياه الأمطار خاصة في الشوارع الرئيسية وأمام المصالح والمجمعات الحكومية والمدارس.

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ووجه المحافظ التوجيه بنشر الفرق والمعدات بالشوارع لشفط المياه، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف الصحي لاستبعاب كميات الأمطار التي سقطت، والتي من المحتمل سقوطها خلال الساعات المقبلة، مع تكثيف تواجد رؤساء المدن والقرى في الشوارع.

تعطيل الدراسة والصيد في كفر الشيخ

وكلف محافظ كفر الشيخ، بنشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات الوحدات المحلية وصفحة المحافظة الرسمية لإعلام المواطنين أولا بأول بحالة الطقس، مناشدا الأهالي عدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجنبا للحوادث، بينما ناشد السائقين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق تفاديا لوقوع حوادث.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارات بتعطيل الدراسة اليوم، بجميع المدارس والمعاهد مع وقف حركة المعديات النهرية فضلا عن تعطيل حركة الصيد بميناء وبحيرة البرلس، خوفا على حياة الصيادين، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس، والجزيرة الخضراء.