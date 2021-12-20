موجة أمطار غزيرة وطقس سيئ بالقليوبية وتعطيل الدراسة بالمدارس.. فيديو

شهدت محافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تساقط أمطار تراوحت شدتها مابين متوسطة إلى كثيفة، على معظم أنحاء المحافظة، حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة، فيما أكدت صفحة المحافظة الرسمية، انتظام الدراسة بكليات جامعة بنها، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وموجة الطقس السيئ.

«الوطن»، أجرت بثا مباشرا لرصد الأمطار في مدينة بنها، تناولت فيه حالة الطقس بالقليوبية، وقرارات تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة.

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محافظ القليوبية يعلن طوارئ الطقس

تزامنا مع الأمطار، وموجة الطقس السئ التي تشهدها البلاد، أكد محافظ القليوبية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين، وسقوط أمطارغزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

عقد غرفة الأزمات

ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه المحافظ بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً لزيادة حدة الأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مواجهة أى ظرف طارئ.