«الصحة» تحذر مرضى الحساسية والضيق التنفسي من التقلبات الجوية

حذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى الحساسية والأشخاص الذين يعانون ضيق تنفسي أو وجود بعض المشكلات في الشعب الهوائية، من الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى في ظل التقلبات الجوية وحالة الطقس المتغيرة التي تشدها المحافظات المختلفة في الفترة الحالية، وذلك للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية.

أهمية ارتداء الكمامة أثناء الخروج

وشددت وزارة الصحة، على أهمية ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، التي يمكن من خلالها تسبب العدوى أو الإصابة ببعض الأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث بسبب تغيرات الجو.

خطورة الجلوس بجوار الأعمدة والأشجار

وحذرت الصحة، من خطورة الجلوس خلف «أعمدة الإنارة، واللوحات الدعاية والإعلان، والجلوس بجانب الأشجار»، لأنها قد تسبب في إصابة المواطنين في ظل وجود العاصفة الترابية، والتقلبات الجوية في الأيام الحالية.

شرب 2 لتر من المياه في اليوم

وأكدت الصحة، على أهمية شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم بصورة دائمة إلى الرئتين، وتناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل «الأطعمة الغنية بفيتامين سي»، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لا يقل عن 7 ساعات.

استعدادات الصحة في كافة المحافظات

وأوضحت وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.