«الصحة» تقدم 5 نصائح للوقاية من الإصابة بأوميكرون.. أبرزها غسل اليدين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن كورونا تظل جائحة للأشخاص غير الحاصلين على اللقاح، مبينًا أن جميع اللقاحات فعّالة، وتقلل من مضاعفات المتحورات مثل أوميكرون ودلتا، وتبقى السلاح الفعّال لتقليل المضاعفات الناتجة عن العدوى.

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات له على موقع وزارة الصحة، أنه لا بد من اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته الحالية، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في:

- الحصول على اللقاح أصبح ضرورة حتمية.

- لا بد من الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح لأنها مهمة لتنشيط جهاز المناعة.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

رصد أول ثلاث حالات مصابة بأوميكرون

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رصد ثلاث إصابات بمتحور أوميكرون في مصر، وجاءت نتائج تحليل هذه الحالات إيجابية للمتحور أوميكرون، وذلك ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها عن طريق نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وجرى عزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للأشخاص المرافقين لهم.

أول ظهور لمتحور أوميكرون في مصر

وأضافت الصحة، في بيان لها، أن إصابات أوميكرون في مصر تم تسجيلها لأول مرة أمس، وعن الحالة الصحية للحالات الثلاث، أكدت الوزارة أنه طبقًا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

يُذكر أن وزارة الصحة رصدت أمس أول 3 حالات مصابة بمتحوّر «أوميكرون»، وذلك من خلال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحوّر أوميكرون في جنوب أفريقيا منذ عدة أسابيع، وترصد مصر القادمين من الدول التي ظهر بها المتحوّر من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي.