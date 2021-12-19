«الصحة» تواصل حملتها القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مطلع العام المقبل

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تسعى للحفاظ على خلو مصر من أي حالات مصابة بشلل الأطفال منذ عام 2004، وذلك من خلال إطلاق الحملات القومية التي تطلقها الوزارة بصورة دورية، لاستهداف الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات.

حملة قومية للتطعيم مطلع العام المقبل

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال جديدة في مطلع العام المقبل، ضمن خطة الوزارة لحملاتها القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال في مصر، التي تجوب مختلف المحافظات منذ عقود، للوصول إلى الفئات المستهدفة من الأطفال.

إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وفي سياق متصل، أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، من مركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة، التي تستمر خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى الأربعاء، حرصا على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال ضد المرض.

الحملة القومية تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل

وأوضح «عبدالغفار»، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، يضم 90 ألف عضو مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

التطعيم في كل مناطق المحافظات

وأكد الوزير، أن التطعيمات تجري من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، لافتا إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في المحافظات.