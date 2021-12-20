أوميكرون يسبب حيرة عالمية.. دول تخفف القيود وأخرى تتجه للإغلاق

فى الوقت الذى ينتشر فيه متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» فى العالم، تم فرض قيود كورونا فى عدد من دول العالم فيما اتجهت دول أخرى إلى الاستمرار فى تخفيف قيود كورونا رغم انتشار المتحور الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار متحور فيروس كورونا الجديد فى 90 دولة بالعالم حتى الآن، منوهة إلى أن «أوميكرون» أسرع انتشارا.

ورغم ذلك واصلت نيوزيلندا تخفيف القيود التى فرضتها لمواجهة تفشى متحور دلتا، بعدما تجاوزت نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد الـ 90%.

وتتجه رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرين، إلى إقامة حفل زفافها الذي طالما تأجل بسبب ظروف الوباء التي لم تكن تسمح بإقامة التجمعات.

تخفيف القيود بعدد من الدول رغم أوميكرون

ومع تحفيف القيود داخليا مازالت حدود نيوزيلندا شبه مغلقة تقريبا، فيما يضطر القادمون من الخارج إلى الخضوع لحجر صحي أسبوعين داخل الفنادق، وهو ما ساعد على إبقاء عدد حالات «أوميكرون» في حدود 10 حالات.

وأعادت أستراليا فتح حدودها المغلقة بشكل شبه كامل تقريبا، في نوفمبر الماضي، فيما يثار الجدل حول تخفيف بعض القيود مثل الإعفاء من ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، في حين وصل عدد الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية، على المستوى المحلي.

كما قام مسؤولو الصحة في ولاية «نيو ساوث ويلز» السويسرية، التي تضم مدينة سيدني، برفع عدد من القيود، منتصف ديسمبر الجاري، بما في ذلك ارتداء الكمامة وإظهار شهادة اللقاح، بعدما كان الأشخاص غير المطعمين في وضع يشبه الحجر الصحي وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

تشديد القيود بدول أوروبية لمواجهة أوميكرون

وفى المقابل اتجهت عدد من الدول الأوروبية لتشديد القيود لمواجهة انتشار متحور «أوميكرون».

وأعلنت فرنسا عدم إطلاق الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، فيما فرضت إيرلندا إغلاقا ليليا يُلزم المطاعم والحانات ودور السينما بالإقفال على الساعة الثامنة مساء.

أما هولندا ففرضت إغلاقا صارما، حتى منتصف شهر يناير المقبل، من أجل تطويق انتشار متحور «أوميكرون».

فاوتشي: لم نتوقع حجم التحورات داخل أوميكرون

فيما قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، إنه بينما توقع المسؤولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا فإنهم لم يتوقعوا حجم تحورات داخل أوميكرون.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن «فاوتشي» قوله «لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة، أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا».