أمطار غزيرة وغلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، خاصة مع استمرار هطول الأمطار بغزارة علي المحافظة دون توقف.

غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد، والاستمرار في متابعة التبؤات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

أمطار الإسكندرية اليوم

وشهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة دون توقف مصاحبة لرعد وبرق، وذلك في طقس غير مستقر يضرب المدينة الساحلية، منذ أمس الأحد حتى الآن في نوة الفيضة الصغرى.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

وقال بيان صادر من شركة الصرف الصحي في الإٍسكندرية، إن الأمطار هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على مناطق غرب المدينة العامرية والعجمي وغرب بشكل غزير ومتقطع، وسقطت أمطار خفيفة متقطعة على مناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإٍسكندرية، إن الأمطار زادت كثافتها بمناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وطبقا للتقارير التي وصلت للمركز الإعلامي بالشركة وبالمتابعة الميدانية لم يتم رصد أي تجمع لمياه الأمطار في نطاق المحافظة إلا في بعض الأماكن البسيطة، والتي لم تؤثر علي السيولة المرورية وتم التعامل معها علي الفور.

وأشار إلى إنهاء جميع البلاغات الواردة عن طريق المحافظة أو النجدة أو بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك جميع بلاغات المواطنين الواردة الي الخط الساخن 175، أو صفحة الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي فور ورودها.