الإسكندرية تنفي تعطيل الدراسة حتى الخميس المقبل.. يومان فقط

انتشر خلال الساعات الماضية منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية، يشير إلي تعطيل الدراسة حتي يوم الخميس المقبل، وهو الأمر الذى نفته محافظة الإسكندرية في بيان رسمي لها خاصة بعد انتشار المنشور على صفحات أولياء الأمور وجميع المدارس والتأكيد على أن التصريح يعود إلى التعليم وهو أمر عاري تماماً من الصحة، خاصة وأن محافظ الإسكندرية لم يصدر أي قرارات حول تعطيل الدراسة إلا بالأمس، حيث أكد على أن التعطيل يشمل يومي الأحد والاثنين فقط.

محافظة الإسكندرية تنفي شائعات تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع

وقالت المحافظة في بيان: «تنفي محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وتوضح أن ما تم نشره غير صحيح، مشيرة إلى أن تعطيل الدراسة جاء لمدة يومان فقط هما الأحد والأثنين 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية ووفقاً للتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية».

وأكدت محافظة الإسكندرية أنها الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية، مناشدةً المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط حرصاً على تحري الدقة في نقل وتداول البيانات.

تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية

يذكر أن مدينة الإسكندرية تشهد تعطيل الدراسة غدًا الاثنين في جميع مدارس المحافظة طلابا ومعلمين، إضافة إلى تعطيل الدراسة في جميع كليات جامعة الإسكندرية.