محافظ الإسكندرية: اليوم سرعة الرياح ستصل إلى حد العاصفة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن سرعة الرياح اليوم الاثنين في المحافظة تصل إلى حد العاصفة، إذ ستكون سرعة الرياح ما بين 50 لـ 65 كيلو مترا في الساعة، وهذه السرعة تؤكد أنها تصل لحد العاصفة، موضحًا أن مياه الأمطار ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي».

سرعة الرياح تتسبب في سقوط أعمدة الإنارة

وأضاف «الشريف»، أن سرعة الرياح تتسبب في سقوط أعمدة الإنارة وبعض شرفات المنازل المتهالكة ولافتات الإعلانات، كما أن المحافظة بكل أجهزتها مستنفرة بكامل طاقتها من أجل مواجهة حجم الأمطار المتوقعة، وارتفاع الأمواج اليوم سيصل إلى 5 أمتار، وهو ما يجعل مياه البحر تخرج إلى شارع الكورنيش، ما ينتج عنه إعاقة الحركة المرورية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحافظة نفذت الكثير من المشروعات من أجل تحسين البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار.

منذ 2015 وحتى الآن الشتا متوصى جامد

وأوضح المحافظ، أن إنشاء محور المحمودية والمحاور الأخرى أحدثت حالة من السيولة المرورية بالمحافظة، «لولاها لكانت الإسكندرية أغلقت، لأننا منذ 2015 وحتى الآن الشتا متوصى جامد»، موضحًا أن اللوادر التي يتم الدفع بها على كورنيش النيل ليست من أجل كسح المياه كما يعتقد البعض، ولكن لسحب كميات الرمال التي تخرج مع المياه القادمة البحر، لافتاً إلى أنه رغم سقوط الأمطار على مدى يوم أمس الأحد، إلا أن الأجهزة النتفيذية تعمل بكامل طاقتها وتمكنت من تصريف كل مياه الأمطار المترسبة.