محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة للحفاظ على صحة الطلاب «مش استسهال»

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الموج ارتفع في المحافظة إلى 4 أمتار، وسيبلغ 5 أمتار غدًا الإثنين: «هذا أمر صعب جدا، لأن الموج في هذه الحالة يرسل المياه والرمل إلى الكورنيش ما يعيق الحركة المرورية بالكامل إذا لم يتم التخلص منه لحظة بلحظة، مش بنستسهل لما بندي الأولاد إجازة ونعطل العملية التعليمية».

سقوط بيوت بسبب الرياح

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أن المحافظة تتعرض لرياح شديدة للغاية، ما يؤدي إلى سقوط بيوت قديمة وبلكونات، كما أن الأسلاك الكهربائية تملأ الشوارع، بالإضافة إلى سقوط لوحات إعلانية غير مثبتة جيدا بسبب الرياح، وبالتالي عندما يتم تعطيل المدارس تراعي المحافظة هذه الأمور.

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه يجري الدفع بسيارات صرف مياه للتخلص من المياه في الشوارع إلى مصارفها الرئيسية: «فوجئنا أن اليوم كان مشمسا حتى الظهيرة، المواطنون تعجبوا من ذلك، لكننا كنا على علم تام بالتوقعات الجوية بسبب تواصلنا مع هيئة الأرصاد الجوية التي تمدنا بمعلومات 99% منها حقيقية».

الأمطار المتوسطة تغرق المحافظة بسبب العشوائيات

وأشار إلى أن الأمطار المتوسطة تُغرق المحافظة بسبب كثرة المباني العشوائية، كما أن العمارات العالية التي تتكون من 25 دور سببت مشكلات كبيرة على مستوى البنية التحتية، لذلك تعطل المحافظة الدراسة حفاظا على صحة الأبناء وتجنبهم الذهاب للمدرسة في الأيام التي يسودها طقس سيء، مؤكدًا أن كميات الأمطار تزداد بشكل كبير بين سنة وأخرى: «عندنا أبراج ارتفاعها 25 دور في شوارع مساحتها 7 متر، والمفروض إننا نشيل الصرف فيها ونستخدم صرف جديد بمواسير قطرها أكبر».