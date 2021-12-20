ختام المؤتمر العالمي لجامعة الأزهر وإعلان توصياته اليوم

تنطلق فاعليات أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، بعد قليل، والذي يعقد تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش المؤتمر في يومه الثالث والأخير «مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)» و«التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق أهداف مجابهة التغير المناخي ضمن خطة مصر في التنمية المستدامة».

إعلان توصيات المؤتمر العالمي لجامعة الأزهر

كما تشهد فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر إعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ثم تكريم بعض الشخصيات، وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، تحت عنوان: «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

ويهدف المؤتمر لوضع حلول عملية لجميع التحديات، التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، حيث إن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر سبق أن نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسؤولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».

إلقاء الضوء على الأبحاث المتقدمة في مجالات عزل الكربون

وكذلك يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ وأسباب الاحترار العالمي وغازات الاحتباس الحراري والتلوث والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والصحة والبيئة والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

وشارك في المؤتمر وزارات: البيئة، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، إضافة إلى المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.