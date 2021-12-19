رئيس جهاز شئون البيئة: نجحنا في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الوزارة نجحت خلال هذا العام في القضاء على موجات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا بـ«السحابة السوداء»، الناتجة عن عدد من العوامل أبرزها: «حرق قش الأرز، عوادم السيارات، حرق المخلفات في المقالب العشوائية، والعوادم الصادرة عن المصانع»، بالتعاون مع عدد من الوزارات في مقدمتها الداخلية، الزراعة والتنمية المحلية.

إنهاء المشكلات البيئية

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة نجحت في إنهاء المشكلات البيئية التي كانت تمثل عبئًا ثقيلًا على النظام البيئي من حيث التكلفة الاقتصادية والصحية، من خلال تكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وتكثيف ندوات التوعية بالمزارعين، واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء، وطرق الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه، إلى جانب التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات، وتكثيف حملات الرقابة على عوادم السيارات المضرة بالبيئة في القاهرة والمحافظات.

قش الأرز يتحول لمصدر دخل

وتابع أنه جرى اعتماد مراكز تجميع قش الأرز بالتعاون مع وزارة الزراعة والتي نجحت خلال الموسم الحالي في جمع 356 ألف طن من قش الأرز بعدد من المحافظات، أبرزها: « البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الدقهلية، الشرقية، الغربية، والقليوبي».

وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بلغت من المحصول هذا العام نحو 1071189 فدان، من خلال 306 مراكز للتجميع جرى إنشائها لهذا الغرض، موضحًا أنه جرى تحفيز مزارعي الأرز في المحافظات على تجميع القش، وإعادة تدويره، مما يوفر عائد مادي إضافي، وذلك بتحويل القش إلى سماد وأعلاف.