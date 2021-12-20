عاجل.. تساقط الثلوج في بحري والعطارين بالإسكندرية «صور»

تساقطت الثلوج على منطقتي العطارين وبحري في محافظة الإسكندرية، وذلك مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على باقي أنحاء المحافظة، في طقس بارد وأجواء فيلم رعب يعيشة أهالى الإسكندرية، وذلك بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط حبات البرد على عدد من المناطق خلال موجة الطقس غير المستقر، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال الثلج والأمطار الغزيرة التي تساقطت على شوارعها.

تساقط الثلوج علي مدينة الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية تساقط الثلوج على منطقتي العطارين وبحري وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وانتشرت سيارات الصرف الصحي سريعاً في شارع فؤاد وبحري من أجل التعامل مع حبات البرد التي تساقطت في ظل استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، وارتفاع موج البحر بسبب نشاط الرياح الذى تسبب في إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جرى نشر وتمركز سيارات الصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة المتواصلة على المدينة والتي تتساقط بدون توقف.

وأضاف «نافع» أن سيارات الصرف تتعامل سريعاً مع كافة البلاغات، مطالباً المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى من أجل التعامل مع النوة وأمطارها الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المدينة منذ أمس ومازالت مستمرة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار تواجد وتمركز معدات وفرق طوارئ الشركة في أماكن تمركزهم بالنقاط الساخنة المتوقع حدوث تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف على مدار الساعة للاطمئنان أنها بالمستويات الآمنة.