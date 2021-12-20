إجراءات احترازية من «التموين» تحسبا للطقس: ضخ مخزون سلعي يكفي 3 أشهر

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة اجراءات احترازية من شأنها تأمين المخزون السلعي في محافظات الوجه البحري والمحافظات المهددة بموجة من السيول والطقس السئ، بناء على تقارير هيئة الأرصاد، وذلك تجنبا لحدوث أي نقص في السلع، حيث أكدت الوزارة أنّ المخزون السلعي بتلك المحافظات يعادل 3 أشهر تجنبا لحدوث أي أزمة.

زيادة ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة بمحافظات الطقس السيئ

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل زيادة ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة التابعة للشركة في محافظات الوجه البحري، حيث شملت تعليمات الوزير، مضاعفة المخزون السلعي في المخازن حتى ينتهي فصل الشتاء دون حدوث أية أزمات في السلع بتلك المحافظات، فضلا عن استمرار عمليات الإمداد السلعي بتلك ‏المحافظات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التي ‏تصرف على بطاقة الدعم التمويني.

متابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة

كما شملت تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أيضا إلى مديري مديريات التموين بمحافظات «الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، دمياط»، بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.

وشكّل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمل المخابز والمنافذ في المحافظات التي تشهد موجة طقس سيئ، منوها إلى أن الغرفة لم تتلق حتى الآن تسجيل أي أزمة في المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

مد المخابز البلدية بمخزون من الدقيق البلدي المدعم

فيما أكدت مصادر بالوزارة، أن المخزون السلعي في محافظات الطقس السيئ آمن تماما ويتعدى 3 أشهر، فضلا عن مد المخابز البلدية في هذه المحافظات بمخزون من الدقيق البلدي المدعم من أجل استمرارية انتاج رغيف الخبز دون حدوث أزمات.

وشهدت عدة محافظات على مستوى الجمهورية موجة من الصقيع والطقس السيئ أدت إلى إصدار بعض المحافظين قرارات بتعطيل الدراسة بها.