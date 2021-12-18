وزير التموين: مخزون السلع ساعد مصر على مواجهة تغيرات الأسعار العالمية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر حققت معدلات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيحي للسلع المخزّنة فاق كثير من الدول، حيث وصل الاحتياطي في مصر لفترة اقتربت من 6 أشهر، موضحا أنّ الاحتياطي الاستراتيجي، يؤمّن لمصر القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في الأسعار.

لم نشهد أزمات في الاحتياطي الاستراتيجي خلال كورونا

وأضاف المصيلحي لـ«الوطن»، أنّ العالم واجه أزمة كبيرة ممثلة في نقص السلع في الفترة الأولى لانتشار فيروس كورونا مطلع 2020، أما مصر فلم تظهر فيها هذه الأزمة، حيث كانت تمتلك احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

المصيلحي: الرئيس وجّه بزيادة الاحتياطي قبل أزمة كورونا

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الرئيس السيسي وجّه قبل تفشي جائحة كورونا، بتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع، ما مكّن مصر من مواجهة الأزمة دون خسائر أو أزمات، متابعا: «الرئيس السيسي يحرص على أن يكون هناك احتياطي يصل إلى 6 أشهر وليس 3 فقط».

اكتفاء ذاتي من الأرزز. وقريبا من السكر

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أنّ مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الأرز، كما أنّ المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن تماما، فعلي سبيل المثال يكفي مخزون القمح 5.3 شهر، ومخزون الزيت 5.4 شهر، أما مخزون السكر فيكفي نحو 3 أشهرز

وتحدّث وزير التموين، عن قرب موسم حصاد القصب والبنجر الذي يكون خلال شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أنّ مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من السكر.

وعن وفرة السلع في المحافظات، قال وزير التموين: «عندما نتحدث عن كميات المخزون الاستراتيجي من السلع، فهذا يعني أنّ المخزون يصل إلى جميع المحافظات ولا يقتصر على القاهرة الكبرى فقط».